3D визуализация

Сертифицированный специалист от Autodesk. Выполняю заказы по 3d визуализации интерьера и моделированию. Среднее время на одно помещение 3-6 рабочих дней, в зависимости от сложности. Цена работы рассчитывается исходя из метража помещения (от 300 руб/кв.м.) Цена визуализация экстерьеров обсуждается отдельно. Работаю по ТЗ заказчика, соблюдаю названные сроки. Буду рада интересной работе как на постоянной основе, так и проектам. По всем возникающим вопросам пишите в telegram, WhatsApp или на почту, я обязательно Вам отвечу.