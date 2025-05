Переводчик, Английский, Трудолюбивый, Работоспособный

Алексей. Студент первого курса. Отлично знаю английский язык. Учусь и ищу подработку. Летом этого года сдал экзамен IELTS на 7.5, что приравнивается к уровню носителя языка.

С детства приспособлен к обработке большого потока информации в краткие сроки в том числе легко выдерживаю долгую рутинную работу.

My name is Alex and right now I am a student. Student life is always full of fun, new impressions, and knowledge.I am not an outdoor person so I spend most of my time at home reading books and watching different kind of movies. I passed the IELTS exam at 7.5, which is equivalent to the level of a native speaker.

Since childhood, I processed a large flows of information in a short time, including easily withstanding long routine work.