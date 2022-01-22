Дизайн, который умеет продавать.

Привет, меня зовут Слава, я занимаюсь графическим дизайном больше 4-х лет, за это время я успел разработать огромное количество печатных материалов и веб баннеров, более 50-ти логотипов, смонтировал более 100 видео-роликов. Всё это так или иначе помогло моим клиентам стать более узнаваемыми, моя работа во многом облегчила жизнь маркетологам и повысила конверсию рекламных кампаний. Я владею навыками работы в програмах Adobe, а также Procreate, когда проекту нужна авторская иллюстрация. Что более важно, я понимаю психологию потребителя и делаю макеты максимально эффективными.