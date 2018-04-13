Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений ...
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- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $4000
Ищем php-разработчика для создания серверного приложения по расчету смет на строительные работы и материалы. Не требуется никакого фронтенда, приложение должно работать в качестве REST API, принимать на вход массив разнообразных данных по расположению стен, комнат, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3000
В рамках развития сервиса remplanner.ru ищется Frontend-разработчик с большим опытом работы с интерактивной графикой в вебе (javascript + SVG). Remplanner – онлайн планировщик для рисования чертежей различных помещений. Текущая версия написана с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад