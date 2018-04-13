Remplanner

Кирилл Remplanner

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Частичный редизайн и полная верстка сайта

    Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQuery
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт/API/калькулятор смет на ремонт

    $4000

    Ищем php-разработчика для создания серверного приложения по расчету смет на строительные работы и материалы. Не требуется никакого фронтенда, приложение должно работать в качестве REST API, принимать на вход массив разнообразных данных по расположению стен, комнат, ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать планировщик чертежей квартир (javascript+SVG)

    $3000

    В рамках развития сервиса remplanner.ru ищется Frontend-разработчик с большим опытом работы с интерактивной графикой в вебе (javascript + SVG). Remplanner – онлайн планировщик для рисования чертежей различных помещений. Текущая версия написана с ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад