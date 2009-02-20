1. Проектирование

- предпроектные исследования;

- разработку концепции дизайна;

- составление дизайн-задания (ДЗ);

- подготовка структуры проекта.

2. Создание сайта

- Дизайн;

- Программирование;

- Наполнение сайта материалами.

3. Работа с текстами

- Базовое наполнение сайта;

- Подготовка периодических материалов;

- Размещение оптимизированных текстов.

4. Тестирование сайта

- Проверка исправности программного кода (техническая сторона);

- Проверка удобства системы навигации;

- Проверка контента (орфографических, стилистических, пунктационных и др. ошибок).

5. Техническая поддержка

- регистрация доменного имени;

- размещение готового проекта на наших серверах или на серверах выбранного Вами хостинг-провайдера;

- установка и настройка системы безопасности, включая антивирусные пакеты и др.

6. Рекламно-маркетинговая поддержка сайта

- поисковая оптимизация;

- контекстная реклама;

- баннерная реклама и т.д.;

7. Информационная поддержка сайта

- создание новых и доработка уже существующих текстов, а также их размещение на страницах сайта;

- написание текстов, побуждающих посетителей к покупке Ваших товаров/услуг;

- написание пресс-релизов и др.

Все перечисленные пункты включают в себя раздел отчетности. Мы вовремя проинформируем Вас о проделанной работе и полученных результатах кампании.

вы можете заказать:

Базовые услуги:

- Дизайн, разработка фирменного стиля сайта

- Программирование

- Верстка контента

- Размещение (публикация) сайта на сервере

- Обучение ответственного сотрудника компании Заказчика управлению сайтом

Дополнительные услуги:

- создание веб-сайтов, включающее в себя весь процесс от разработки структуры сайта до post production (сопровождение и продвижение Вашего уже готового веб-ресурса);

- Разработка концепции сайта (оказание консультаций по определению концепции, разработка Технического Задания)

- Подготовка, редактирование, оптимизация контента

- Настройка контента и мета-кода под поисковые системы интернет

- Регистрация сайта в лидирующих поисковых системах и каталогах сети интернет

- Графическая продукция для оформления веб-сайтов (анимация, flash, уникальные коллажи и т.п.)

- Баннеры статические и анимированные, в т.ч. с использованием технологии Flash

- Дизайн и разработка CD-ROM презентаций (html, flash).

- Дизайн и разработка видеороликов;

- Услуги хостинга, регистрации и размещение Вашего сайта на нашем хостинге

- разработка программного обеспечения (ПО) и веб-программирование;

- администрирование и всевозможная техническая поддержка, построение и проведение рекламных кампаний для Ваших ресурсов в сети;

- визуальная, внешняя реклама и полиграфия - от допечатной подготовки до готовой продукции;

- создание фирменного стиля компании, торговой марки, визиток, каталогов, журналов, буклетов, флаеров, папок, фирменной цветовой гаммы, фирменных бланков, конвертов и т.д.

- другие дизайнерские и электронные решения с использованием компьютерных технологий.

- 3D_Дизайн - Интерьеры, экстерьеры, рекламные видеоролики и т.д.

Стоимость исполнения определяется после согласования проекта Web-сайта (Технического Задания на разработку сайта) с заказчиком, отдельно в каждом конкретном случае.

Для точного понимания стоимости и сроков реализации проекта мы проводим предварительную встречу с клиентом, на которой уточняются все детали. После этого составляется коммерческое предложение, в котором указывается цена, сроки, и формы сотрудничества, устраивающие обе стороны.

Мы осуществляем оптимизацию проектных решений в зависимости от бюджета Заказчика. Это означает, что для решения поставленных задач, мы выбираем оптимальные варианты и соответствующие технологии.

Мы работаем только с предоплатой. Оставшаяся сумма уточняется после завершения работ по созданию сайта. На момент сдачи работы или публикации в Интернет - гонорар оплачивается полностью.

Срок выполнения комплексного заказа зависит от объема работ. В основном - около 2-х - 3-х недель.

Отсчет времени начинается после подачи информации.