1. Проектирование
- предпроектные исследования;
- разработку концепции дизайна;
- составление дизайн-задания (ДЗ);
- подготовка структуры проекта.
2. Создание сайта
- Дизайн;
- Программирование;
- Наполнение сайта материалами.
3. Работа с текстами
- Базовое наполнение сайта;
- Подготовка периодических материалов;
- Размещение оптимизированных текстов.
4. Тестирование сайта
- Проверка исправности программного кода (техническая сторона);
- Проверка удобства системы навигации;
- Проверка контента (орфографических, стилистических, пунктационных и др. ошибок).
5. Техническая поддержка
- регистрация доменного имени;
- размещение готового проекта на наших серверах или на серверах выбранного Вами хостинг-провайдера;
- установка и настройка системы безопасности, включая антивирусные пакеты и др.
6. Рекламно-маркетинговая поддержка сайта
- поисковая оптимизация;
- контекстная реклама;
- баннерная реклама и т.д.;
7. Информационная поддержка сайта
- создание новых и доработка уже существующих текстов, а также их размещение на страницах сайта;
- написание текстов, побуждающих посетителей к покупке Ваших товаров/услуг;
- написание пресс-релизов и др.
Все перечисленные пункты включают в себя раздел отчетности. Мы вовремя проинформируем Вас о проделанной работе и полученных результатах кампании.
вы можете заказать:
Базовые услуги:
- Дизайн, разработка фирменного стиля сайта
- Программирование
- Верстка контента
- Размещение (публикация) сайта на сервере
- Обучение ответственного сотрудника компании Заказчика управлению сайтом
Дополнительные услуги:
- создание веб-сайтов, включающее в себя весь процесс от разработки структуры сайта до post production (сопровождение и продвижение Вашего уже готового веб-ресурса);
- Разработка концепции сайта (оказание консультаций по определению концепции, разработка Технического Задания)
- Подготовка, редактирование, оптимизация контента
- Настройка контента и мета-кода под поисковые системы интернет
- Регистрация сайта в лидирующих поисковых системах и каталогах сети интернет
- Графическая продукция для оформления веб-сайтов (анимация, flash, уникальные коллажи и т.п.)
- Баннеры статические и анимированные, в т.ч. с использованием технологии Flash
- Дизайн и разработка CD-ROM презентаций (html, flash).
- Дизайн и разработка видеороликов;
- Услуги хостинга, регистрации и размещение Вашего сайта на нашем хостинге
- разработка программного обеспечения (ПО) и веб-программирование;
- администрирование и всевозможная техническая поддержка, построение и проведение рекламных кампаний для Ваших ресурсов в сети;
- визуальная, внешняя реклама и полиграфия - от допечатной подготовки до готовой продукции;
- создание фирменного стиля компании, торговой марки, визиток, каталогов, журналов, буклетов, флаеров, папок, фирменной цветовой гаммы, фирменных бланков, конвертов и т.д.
- другие дизайнерские и электронные решения с использованием компьютерных технологий.
- 3D_Дизайн - Интерьеры, экстерьеры, рекламные видеоролики и т.д.
Стоимость исполнения определяется после согласования проекта Web-сайта (Технического Задания на разработку сайта) с заказчиком, отдельно в каждом конкретном случае.
Для точного понимания стоимости и сроков реализации проекта мы проводим предварительную встречу с клиентом, на которой уточняются все детали. После этого составляется коммерческое предложение, в котором указывается цена, сроки, и формы сотрудничества, устраивающие обе стороны.
Мы осуществляем оптимизацию проектных решений в зависимости от бюджета Заказчика. Это означает, что для решения поставленных задач, мы выбираем оптимальные варианты и соответствующие технологии.
Мы работаем только с предоплатой. Оставшаяся сумма уточняется после завершения работ по созданию сайта. На момент сдачи работы или публикации в Интернет - гонорар оплачивается полностью.
Срок выполнения комплексного заказа зависит от объема работ. В основном - около 2-х - 3-х недель.
Отсчет времени начинается после подачи информации.