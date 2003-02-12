Вакуленко Максим

Кто я?

Меня зовут Максим,Я дизайнер, занимаюсь Дизайном больше года.

Чем я могу быть полезен?

Сделаю для вас дизайн на ваш вкус и цвет, могу сделать банер, увеличить качество изображения, удалить фон, отфотошопить изображение как вам нужно (это все обговаривается)

Как проходит заказ:

1)Мы обговариваем что нужно сделать, какие шрифты, размеры текста, основные цвета должны быть в работе.

2)Материалы для работы (если это допустим какой нибудь банер то нужен фон или фоны в зависимости от количества банеров и тд)

3)Я отсылаю вам готовую работу, мы по вашему желанию делаем какие то правки в работе.

4)Оплата.