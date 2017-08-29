Renat_Doroshenko

Верстка сайтов - Дорошенко Ренат

Я занимаюсь кроссбраузерной и адаптивной версткой шаблонов сайтов, которые отлично смотрятся как на небольших телефонах так и на огромных 4К мониторах. В верстке использую современную семантику, которая улучшает работу поисковых систем такого гиганта как Google. И это приводит к более частой выдаче вашего сайта в поисковике, то есть еще 1+ к раскрутке вашего сайта.