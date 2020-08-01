RenataZipp

Здравствуйте, я занимаюсь созданием сайтов на Tilda, сборкой макетов на Figma, а также умею копировать сайты любой сложности на Tilda

Этапы работы :

1. Вы рассказываете на какую тематику сделать сайт, свои пожелания, скидываете желаемые картинки и тд.

2. Я создаю макет с нуля под вас, после того, как я сделаю блок, скидываю

его вам и мы корректируем его, если что-то не нравится.

3. Переношу готовый макет на Tilda, активирую все кнопки, корзину, онлайн - оплату и тд.

3. Скидываю готовый сайт, если все, как вы хотели, то оплачиваете и я скидываю вам логин и пароль от личного кабинета.