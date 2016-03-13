Необходимо собрать базу контактов по следующим критериям: Интересуют компании работающие на рынке B2C в г. Владивосток. Сферы: Медицинские услуги, услуги косметологии, салоны красоты, ремонт бытовой техники, интернет магазины, рестораны (преимущественно, у которых есть доставка еды, или крупные ...