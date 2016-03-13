Необходимо собрать базу контактов по следующим критериям: Интересуют компании работающие на рынке B2C в г. Владивосток. Сферы: Медицинские услуги, услуги косметологии, салоны красоты, ремонт бытовой техники, интернет магазины, рестораны (преимущественно, у которых есть доставка еды, или крупные ...
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется программист PHP со знанием MySQL Обязательные профессиональные требования: - Уверенное знание PHP - MySQL продвинутый уровень - Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS - Знание JavascriptAJAXjQuery - Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS) Основная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Обязательные профессиональные требования: - Уверенное знание PHP - MySQL продвинутый уровень - Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS - Знание Javascript\AJAX\jQuery - Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS) Основная задача: Интеграция HTML шаблона под CMS. Обязательные личные требования: - неконфликтность ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Обязательные профессиональные требования: - уверенное знание и умение адаптивной верстки - верстка по стандартам html 5 / css 3 - кросбраузерно / валидно - по возможности, верстка по принципу "пиксель в пиксель" с использованием соответствующих шрифтов - знание javascript / ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад