Рисунок в любой технике, живопись, иллюстрация (предпочитаю ручную работу)

Я - художник. Закончила Академию Искусств (магистратуру). Работаю в любой технике - маслом, акрилом, акварелью, тушью, карандашом. Нацелена на иллюстрирование книг, но при этом могу выполнять любые заказы, где требуется рисунок. Работаю вручную, на компьютере могу доработать изображение.

К заказу отношусь очень внимательно, скрупулёзно сижу над каждой работой, поэтому рассчитываю на интересные задания и серьёзных заказчиков. Все детали мы можем обговорить, если вы свяжетесь со мной:

ICQ: 356 - 685 - 412

[email protected]