Рисунок в любой технике, живопись, иллюстрация (предпочитаю ручную работу)
Я - художник. Закончила Академию Искусств (магистратуру). Работаю в любой технике - маслом, акрилом, акварелью, тушью, карандашом. Нацелена на иллюстрирование книг, но при этом могу выполнять любые заказы, где требуется рисунок. Работаю вручную, на компьютере могу доработать изображение.
К заказу отношусь очень внимательно, скрупулёзно сижу над каждой работой, поэтому рассчитываю на интересные задания и серьёзных заказчиков. Все детали мы можем обговорить, если вы свяжетесь со мной:
ICQ: 356 - 685 - 412
Портфолио
- Бегущая312 просмотров
- Ракушка305 просмотров
- Ракушка288 просмотров
- Девочка с ракушками308 просмотров
- Механизм270 просмотров
- Механизм270 просмотров
- Львовский маскарон276 просмотров
- Львовский рыцарь287 просмотров
- Львовские крыши286 просмотров
- Львовские крыши263 просмотра
- Львовские крыши298 просмотров
- Львовские крыши287 просмотров