Доброго времени суток! Хочу показать вам некоторые примеры моих работ в 2D графике, исполненных в мои основных стилях.

Здравствуйте! Меня зовут Мария (художественное имя Renji), мне 22 года и все эти 22 года я рисую. Люблю рисовать с детства, также окончила дизайнерский колледж, откуда получила навыки в написании картин маслом, а так же исполнение их в различных других материала, таких как: карандаш, соус, уголь, сангина, гуашь, акварель и так далее.

Еще я самоучка и к 2D графике пришла сама. Сейчас мой опыт составляет 6 лет с того момента, как я впервые взяла в руки графические планшет. Рисую я в программе Paint Tool Sai, на данным момент для меня это лучшая программа для рисования.

Я имею свой собственный стиль, в котором в основном и рисую, но так же могу повторять другие стили и рисовать в них, многие стили изучаются и поддаются мне легко. Мой основной стиль - мультяшный, он многим напоминает мультфильмы таких студий как: disney, dreamworks или worner browsers. Я с детства любила такие стили и сами работы этих студий в общем, поэтому сейчас так с удовольствием и сама рисую в мультяшном стиле.

Так же я частенько рисую аниме. Стоит выделить, что в самом аниме много видов изображения персонажей, я нашла свой, а еще изучаю стиль студии Гибли известного Хаяо Миядзаки. Его мир я ужасно люблю и в основном мои аниме работы выполнены именно в этом стиле.

Я рисую как людей, так и животных, а также антропоморфных существ, фурри и так далее.

Мой уклон - это изображения различных персонажей любого пола, вида, внешности и тд. Умею рисовать и фоны.

За годы моей деятельности я принимала и выполняла множество заказов, все заказчики оставались довольными. Если заказ не получалось выполнить по каким-то особым причинам, мы расходились на хорошей ноте. Я добрый и ответственный человек, всегда стараюсь найти общий язык с заказчиком. )