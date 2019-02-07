Занимаюсь 3d моделированием, cg, создание видео
Занимаюсь 3d моделированием, создание видео. Работаю в 3ds max, Rhino3D, DAZ, Marvelous Designer, Substance Painter, Corona, Vray, KeyShot, Photoshop, Fusion, After effects, разбираюсь в чертежах.
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Портфолио
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- Mitsubishi Lancer Evo X101 просмотр
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- Чертежный стол94 просмотра
- Торговый островок - вписать в фото ТЦ96 просмотров
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