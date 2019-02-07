RensiCG

Роман Прокудин RensiCG

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь 3d моделированием, cg, создание видео

Занимаюсь 3d моделированием, создание видео. Работаю в 3ds max, Rhino3D, DAZ, Marvelous Designer, Substance Painter, Corona, Vray, KeyShot, Photoshop, Fusion, After effects, разбираюсь в чертежах.

3ds MaxPhotoshopAfter Effects
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