Андрей. Web разработчик

Здравствуйте, меня зовут Андрей.

Вы хотите улучшить свой бизнес? Или вы может просто хотите свой любительский сайт? Вы обратились по адресу! Если вы начинаете работать со мной, значит вы избавляетесь от головной боли, платите не особо большие деньги и получаете готовый, качественный, рабочий проект.

Хочу отметить, что я работаю не один.При разработке сайт под ключ, задача отправляется дизайнеру за которого я ручаюсь сам. Дизайн разрабатывается под моим контролем и вы всегда сможете внести поправки в него. После этого я сам берусь за проект и выполняю верстку, настраиваю ее под мобильные устройства и выполняю функционал. Далее происходит разработка серверной части, если такая требуется. То есть формы обратной связи, установка движка и т.д. После, сайт выкладывается на хостинг и получается свой домен. И вот! Ваш заказ готов!

Технологии:

HTML

CSS

SASS

BOOTSTRAP

JAVASCRIPT

JQUERY

АДАПТИВНАЯ,

КРОССБРАУЗЕРНАЯ,

СЕМАНТИЧЕСКАЯ

ВЕРСТКА