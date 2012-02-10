Програмист 1С v7.7-v8.1

Специализация: 1С:Предприятие v7.7-8.1, администрирование баз даных; разработка конфигураций, написание отчетов и обработок; интергация с торгово-касовым оборудованием, системами клиент-банк, ПО для сдачи отчетности; настройка обмена данными.

Знания и навыки: Отличное знание всех компонент 1С: Предприятие; опыт работы с распределенными базами данных (УРБД, МОД, разработка собственных схем обмена и синхронизации данных); опыт подключения кассовых аппаратов, каосвых серверов, фискальных реестраторов, сканеров ШК, весов; знание XML, DBF, OLE; опыт настройки и администрирования MS SQL сервера, терминального сервера; знание бухгалтерского учета.

Опыт работы: програмист, системный администратор, администратор баз даных.

Образование: 1. математик, 2. экономист.