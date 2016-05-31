Художник-иллюстратор
Работаю с граф. пакетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Photo-Paint, CorelDraw, Manga Studio, немного в Adobe Flash Professional, и др.
Рисую иллюстрации к сказкам, фантастике, фэнтази, детективы, на исторические темы, комиксы, арт и персонажи для игр, концепарт.
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Портфолио
- World championship on hockey 2016 in Russia110 просмотров
- Футболка Чемпионат мира по хоккею 2016 в России298 просмотров
- Футболка с принтом Витязь147 просмотров
- Футболка с принтом Джокер132 просмотра
- Футболка Harley Quinn112 просмотров
- Футболка Харли Квинн126 просмотров
- Варвары134 просмотра
- Когда леса были младыми...154 просмотра
- Логово дракона166 просмотров