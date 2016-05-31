Художник-иллюстратор

Работаю с граф. пакетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Photo-Paint, CorelDraw, Manga Studio, немного в Adobe Flash Professional, и др.

Рисую иллюстрации к сказкам, фантастике, фэнтази, детективы, на исторические темы, комиксы, арт и персонажи для игр, концепарт.