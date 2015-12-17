Resident234

Сергей Гладышев Resident234

 
31 годРоссия/Благовещенск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов

Профессионально занимаюсь созданием сайтов.

Верстка, написание php-скриптов, javascript и его расширения.

Работаю с CMS (Joomla, Битрикс).

Адаптивная вёрстка.

Drupal, ForkCMS, Wordpress, OpenCart, OcStore, DLE

PHPJavascriptWordPressOpenCartJoomlaDrupalБитриксDLEocStore
Портфолио
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HTML-верстка
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от $50
от 2 дней
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Веб-программирование
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от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
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от $50
от 7 дней
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Наполнение сайтов
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от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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от $50
от 7 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
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