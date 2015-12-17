Сергей Гладышев Resident234Resident234
31 годРоссия/Благовещенск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт кафе Русская изба219 просмотров
- Форумы на тему спецтехники и оборудования Китая164 просмотра
- Сайт доставки алкоголя218 просмотров
- Сайт экспорта продуктов питания в Китай173 просмотра
- Лендинг поставщика услуг сотовой связи154 просмотра
- Лендинг запчастей для спецтехники226 просмотров
- Лендинг для фронтального погрузчика Югонг131 просмотр
- Лендинг для фронтального погрузчика Атлант202 просмотра
- Социальная сеть для автолюбителей Роставто140 просмотров
- Внутренний портал законодательного собрания Новоси159 просмотров
- Сайт торгового центра Большой139 просмотров
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