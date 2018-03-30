HTML-верстальщик

Меня зовут Павел. Выполняю верстку сайтов, посадочных страниц, разрабатываю клиентские части веб-приложений и создание дизайна. Верстаю адаптивно и кроссбраузерно, учитываю правила семантичности и доступности. В своих работах использую HTML, CSS (препроцессор SASS, синтаксис SCSS), Javascript/jQuery, Gulp, фреймворк Bootstrap 4 и другие технологии. Отношусь к делу серьезно, работу выполняю в срок и качественно.

Моими ключевыми функциональными обязанностями является:

Верстка новых страниц из PSD макетов;

Адаптация новых и готовых страниц под мобильные устройства;

Реализация JavaScript логики (слайдеры, попапы, анимации, AJAX и т.д.);

Интеграция новых модулей в готовые проекты;

Верстка Email;

Инструменты, которые я использую:

Visual Studio Code;

Adobe Photoshop CS6;

GIT;

Google Page Speed;

Технологии, которые я знаю: