HTML-верстальщик
Меня зовут Павел. Выполняю верстку сайтов, посадочных страниц, разрабатываю клиентские части веб-приложений и создание дизайна. Верстаю адаптивно и кроссбраузерно, учитываю правила семантичности и доступности. В своих работах использую HTML, CSS (препроцессор SASS, синтаксис SCSS), Javascript/jQuery, Gulp, фреймворк Bootstrap 4 и другие технологии. Отношусь к делу серьезно, работу выполняю в срок и качественно.
Моими ключевыми функциональными обязанностями является:
- Верстка новых страниц из PSD макетов;
- Адаптация новых и готовых страниц под мобильные устройства;
- Реализация JavaScript логики (слайдеры, попапы, анимации, AJAX и т.д.);
- Интеграция новых модулей в готовые проекты;
- Верстка Email;
- Visual Studio Code;
- Adobe Photoshop CS6;
- GIT;
- Google Page Speed;
- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript;
- JQuery;