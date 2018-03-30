Resset93

Павел Resset93

 
30 летУкраина/Нетешин
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML-верстальщик

Меня зовут Павел.  Выполняю верстку сайтов, посадочных страниц, разрабатываю клиентские части веб-приложений и создание дизайна. Верстаю адаптивно и кроссбраузерно, учитываю правила семантичности и доступности. В своих работах использую HTML, CSS (препроцессор SASS, синтаксис SCSS),  Javascript/jQuery, Gulp, фреймворк Bootstrap 4 и другие технологии. Отношусь к делу серьезно, работу выполняю в срок и качественно.

Моими ключевыми функциональными обязанностями является:

  • Верстка новых страниц из PSD макетов;
  • Адаптация новых и готовых страниц под мобильные устройства;
  • Реализация JavaScript логики (слайдеры, попапы, анимации, AJAX и т.д.);
  • Интеграция новых модулей в готовые проекты;
  • Верстка Email;
Инструменты, которые я использую:

  • Visual Studio Code;
  • Adobe Photoshop CS6;
  • GIT;
  • Google Page Speed;
Технологии, которые я знаю:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • JavaScript;
  • JQuery;
JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxSCSSSASSGulpPhotoshopGit