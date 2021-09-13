Вместе со мной, вы получите приятный логотип, от которого ваши клиенты просто ахнут и упадут от восторга!

﻿Моя цель - показать как по истине должен выглядеть приятный и уникальный дизайн!

Работая вместе со мной вы экономите:

Время. Ведь время - это главный фактор нашей жизни, мы не можем вернуть его назад, но вместе со мной вы можете сэкономить его и пустить на более важные дела, пока я в мгновенье выполняю предоставленную вами мне работу.

Ведь время - это главный фактор нашей жизни, мы не можем вернуть его назад, но вместе со мной вы можете сэкономить его и пустить на более важные дела, пока я в мгновенье выполняю предоставленную вами мне работу. Нервы. Если в ходе выполнения работы возникли идеи о том как можно доработать или поправить уже получившийся результат, то я без каких лишних споров я внесу все вами предложенные идеи и поправки. Так же если вы будете недовольны результатом я обещаю вам, то что я всё исправлю.

Если в ходе выполнения работы возникли идеи о том как можно доработать или поправить уже получившийся результат, то я без каких лишних споров я внесу все вами предложенные идеи и поправки. Так же если вы будете недовольны результатом я обещаю вам, то что я всё исправлю. Деньги. Делаю свою работу качественно и без нареканий, при этом не беру лишних денег за внесение поправок. Так что со мной вы сэкономите копеечку из вашего кошелька.

В течении недели после получения результата моих работ, я смогу бесплатно вносить поправки и исправлять свои ошибки в ходе работы.

Со мной приятно работать, ведь для меня очень важно чтобы клиент остался доволен!

Моя социальная страница - https://vk.com/idrestonytlf

Способы связи со мной:

E-mail: [email protected]

Личные сообщения на сайте

Личные сообщения в социальных сетях

○ Готов приступить к выполнению работы прямо сейчас

○ Если уже начал дело, то довожу его до конца

○ Не нарушаю сроки сдачи

○ Не беру предоплаты

○ Всегда на связи

Вид деятельности:

○ Разработка логотипов в различных стилях с нуля

○ Доработка уже готовых логотипов

○ Обработка фотографий

○ Разработка фирменного стиля бренда

Технологии:

○ Adobe Photoshop

○ Adobe Illustrator

○ Adobe Lightroom

Способы связи со мной:

E-mail: [email protected]

Личные сообщения на сайте

Личные сообщения в социальных сетях

Моя адаптивность позволяет решать задачи практически любого уровня, что позволят делать уникальный и привлекательные работы.

P.s. Отзывов не имеется так как решил перейти с офиса на фриланс.