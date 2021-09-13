Вместе со мной, вы получите приятный логотип, от которого ваши клиенты просто ахнут и упадут от восторга!
Моя цель - показать как по истине должен выглядеть приятный и уникальный дизайн!
Работая вместе со мной вы экономите:
- Время. Ведь время - это главный фактор нашей жизни, мы не можем вернуть его назад, но вместе со мной вы можете сэкономить его и пустить на более важные дела, пока я в мгновенье выполняю предоставленную вами мне работу.
- Нервы. Если в ходе выполнения работы возникли идеи о том как можно доработать или поправить уже получившийся результат, то я без каких лишних споров я внесу все вами предложенные идеи и поправки. Так же если вы будете недовольны результатом я обещаю вам, то что я всё исправлю.
- Деньги. Делаю свою работу качественно и без нареканий, при этом не беру лишних денег за внесение поправок. Так что со мной вы сэкономите копеечку из вашего кошелька.
Со мной приятно работать, ведь для меня очень важно чтобы клиент остался доволен!
Моя социальная страница - https://vk.com/idrestonytlf
Способы связи со мной:
- E-mail: [email protected]
- Личные сообщения на сайте
- Личные сообщения в социальных сетях
○ Готов приступить к выполнению работы прямо сейчас
○ Если уже начал дело, то довожу его до конца
○ Не нарушаю сроки сдачи
○ Не беру предоплаты
○ Всегда на связи
Вид деятельности:
○ Разработка логотипов в различных стилях с нуля
○ Доработка уже готовых логотипов
○ Обработка фотографий
○ Разработка фирменного стиля бренда
Технологии:
○ Adobe Photoshop
○ Adobe Illustrator
○ Adobe Lightroom
Способы связи со мной:
- E-mail: [email protected]
- Личные сообщения на сайте
- Личные сообщения в социальных сетях
P.s. Отзывов не имеется так как решил перейти с офиса на фриланс.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- B2438 просмотров
- ForUs95 просмотров
- ForUs107 просмотров
- GoodLuck127 просмотров
- ADGD126 просмотров
- Обработка фото90 просмотров
- Обработка фото96 просмотров
- Обработка фото94 просмотра
- Мельница141 просмотр
- Akin Dream130 просмотров