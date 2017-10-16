Разработка 2-х изображений в светлых тонах в винтажном стиле для печати на баннере для помещения (детейлинг центра) размеры 5,74*3,33; 5,51*3,33
Дизайн продукции1 исполнитель
Закрыт
5 лет назад
Разработка 2-х изображений в светлых тонах в винтажном стиле для печати на баннере для помещения (детейлинг центра) размеры 5,74*3,33; 5,51*3,33
Заменить текст красного цвета с английского на русский: «что происходит в моем гараже.... остается в моем гараже.» стиль написания оставить в оригинале под винтаж. Будет распечатываться в размере 1м*1м. Соответственно нужно хорошее разрешение
Создание рекламного изображения для инсты (размеры, все учтено должно быть). Реклама химчистки салона автомобиля С текстом на картинке «Открываем двери в мир чистоты».
Изготовление изображения для услуги «Антигравийная пленка». Нужно рисованное изображение объясняющее как Антигравийная пленка защищает от камней