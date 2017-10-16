RestorFX

Михаил Карпенко RestorFX

 
41 годРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Корректировка изображения

    Заменить текст красного цвета с английского на русский: «что происходит в моем гараже.... остается в моем гараже.» стиль написания оставить в оригинале под винтаж. Будет распечатываться в размере 1м*1м. Соответственно нужно хорошее разрешение

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Фото для рекламы в инсте

    Изготовление изображения для услуги «Антигравийная пленка». Нужно рисованное изображение объясняющее как Антигравийная пленка защищает от камней

    Фотосъемка9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Корректировка изображения
Спасибо за сотрудничество! Приятно было работать и в остальном все отлично! Рекомендую!!
Было сделано два варианта, все в срок как и обещали. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Maslena42
Наталья 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Создание рекламного изображения
Рекомендую Михаила как заказчика! Своевременная оплата и понятное ТЗ.
Работа была выполнена быстро , предоставленно два варианта. Все отлично, спасибо
Ответный отзыв