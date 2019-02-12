Ретушь, реставрация, коррекция, преображение фото

Добро пожаловать!

Я Ксения– профессиональный ретушер и волшебник!

? Хотите фотографии с САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ версией себя?

- Преображу! Уберу нездоровые оттенки кожи, дефекты, морщинки, недостатки фигуры, погрешности в

цветопередаче, светотени и даже в прическе и макияже! Сохраню Вашу УНИКАЛЬНУЮ природную красоту и естественность!

? Хотите воспроизвести воспоминания сочных пейзажей из отпуска, выходных прогулок в любимые времена года, а проклятая техника не передает эти краски?

- Магически оживляю и воспроизведу эти тонкие и сложные оттенки матушки природы!

? Хотите сделать лучший подарок любимым?

- Восстановлю их воспоминания на старинных уникальных фото как наяву!

? Хотите подать Ваш предмет (товар) в самом выгодном свете, чтобы его желал каждый?

- Детально отточу мелкие сложные формы, изгибы, уберу дефекты!

? Хотите получать удовольствие от процесса фотографии в поисках вдохновения, ловить

самые живые динамичные моменты?

- Зачем тратить драгоценное время кропотливую работу ретуши!? Предоставьте это мне!

Делаю

!!! быстро и качественно

!!! естественно и реалистично

!!! принимаю идеи и предложения

!!! экономлю Ваши драгоценное время и нервы

Нужно для заказа:

! Описание того, что хотите! Как можно подробнее, любыми подвластными Вам словами

! Для ретуши портретов, предметов, пейзажей: фотографии хорошего качества, по возможности максимально высокого

качества. Желательно в формате RAW (исходники из фотоаппарата), но можно и в

JPEG, TIFF .

! Для реставрации: отсканированные фотографии желательно в цветном режиме (даже чёрно-белые) с разрешение сканирования 600 dpi и более, а маленькие - лучше 1200 dpi. Это позволит обрабатывать более мелкие детали, что значительно улучшает качество. Готовый файл - в формате TIFF (или JPEG)

Сроки и цена договорные