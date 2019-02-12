Ксения Никитина RetoucherEKbRetoucherEKb
Добро пожаловать!
Я Ксения– профессиональный ретушер и волшебник!
? Хотите фотографии с САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ версией себя?
- Преображу! Уберу нездоровые оттенки кожи, дефекты, морщинки, недостатки фигуры, погрешности в
цветопередаче, светотени и даже в прическе и макияже! Сохраню Вашу УНИКАЛЬНУЮ природную красоту и естественность!
? Хотите воспроизвести воспоминания сочных пейзажей из отпуска, выходных прогулок в любимые времена года, а проклятая техника не передает эти краски?
- Магически оживляю и воспроизведу эти тонкие и сложные оттенки матушки природы!
? Хотите сделать лучший подарок любимым?
- Восстановлю их воспоминания на старинных уникальных фото как наяву!
? Хотите подать Ваш предмет (товар) в самом выгодном свете, чтобы его желал каждый?
- Детально отточу мелкие сложные формы, изгибы, уберу дефекты!
? Хотите получать удовольствие от процесса фотографии в поисках вдохновения, ловить
самые живые динамичные моменты?
- Зачем тратить драгоценное время кропотливую работу ретуши!? Предоставьте это мне!
Делаю
!!! быстро и качественно
!!! естественно и реалистично
!!! принимаю идеи и предложения
!!! экономлю Ваши драгоценное время и нервы
Нужно для заказа:
! Описание того, что хотите! Как можно подробнее, любыми подвластными Вам словами
! Для ретуши портретов, предметов, пейзажей: фотографии хорошего качества, по возможности максимально высокого
качества. Желательно в формате RAW (исходники из фотоаппарата), но можно и в
JPEG, TIFF .
! Для реставрации: отсканированные фотографии желательно в цветном режиме (даже чёрно-белые) с разрешение сканирования 600 dpi и более, а маленькие - лучше 1200 dpi. Это позволит обрабатывать более мелкие детали, что значительно улучшает качество. Готовый файл - в формате TIFF (или JPEG)
Сроки и цена договорные
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