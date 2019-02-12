RetoucherEKb

Ксения Никитина RetoucherEKb

 
30 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ретушь, реставрация, коррекция, преображение фото

Добро пожаловать!  

    Я Ксения– профессиональный ретушер и волшебник!  

    ? Хотите фотографии с САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ версией себя?  

    - Преображу! Уберу нездоровые оттенки кожи, дефекты, морщинки, недостатки фигуры, погрешности в

цветопередаче, светотени и даже в прическе и макияже! Сохраню Вашу УНИКАЛЬНУЮ природную красоту и естественность! 

 

  ? Хотите воспроизвести воспоминания сочных пейзажей из отпуска, выходных прогулок в любимые времена года, а проклятая техника не передает эти краски? 

    - Магически оживляю и воспроизведу эти тонкие и сложные оттенки матушки природы! 

   

  ? Хотите сделать лучший подарок любимым?  

    - Восстановлю их воспоминания на старинных уникальных фото как наяву! 

  

   ? Хотите подать Ваш предмет (товар) в самом выгодном свете, чтобы его желал каждый? 

   - Детально отточу мелкие сложные формы, изгибы, уберу дефекты! 

  

    ? Хотите получать удовольствие от процесса фотографии в поисках вдохновения, ловить

самые живые динамичные моменты? 

    - Зачем тратить драгоценное время кропотливую работу ретуши!? Предоставьте это мне!  

Делаю 

!!! быстро и качественно 

!!! естественно и реалистично 

!!! принимаю идеи и предложения 

!!! экономлю Ваши драгоценное время и нервы 

 

Нужно для заказа:

 

! Описание того, что хотите! Как можно подробнее, любыми подвластными Вам словами

 

! Для ретуши портретов, предметов, пейзажей: фотографии хорошего качества, по возможности максимально высокого

качества. Желательно в формате RAW (исходники из фотоаппарата), но можно и в

JPEG, TIFF .

 

! Для реставрации: отсканированные фотографии желательно в цветном режиме (даже чёрно-белые) с разрешение сканирования 600 dpi и более, а маленькие - лучше 1200 dpi. Это позволит обрабатывать более мелкие детали, что значительно улучшает качество. Готовый файл - в формате TIFF (или JPEG)

Сроки и цена договорные

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