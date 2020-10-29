RetoucherKatya

Ретушь фото

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я профессиональный ретушёр. Моя специализация: Beauty и Fashion съемки, Lifestyle, студийные портреты, модельные тесты,свадебные и семейные фотосессии.

Выполняю общую и детальную ретушь, цветокоррекцию, работаю как в технике частотного разложения, так и dodge&burn.Работаю качественно, согласно вашему ТЗ, референсам и установленным срокам.

Я открыта для новых предложений и сотрудничества. Напиши и мы договоримся с тобой о цене.

Свяжитесь со мной для уточнения деталей.Mail: [email protected]Мое портфолио можно посмотреть здесь;Instagram: https://instagram.com/retouch_berlin?igshid=f9ti6bsklyow