Ретушь изображения, коллажи, верстка, флексо DTP, 3D модели для CNC. Из любых программ в PDF.
Препресс, цветокоррекция, ретушь, выборочный лак.
Флекс, офсет, трафарет (треппинги, дисторсия, штац-формы, высечки)
упаковка, этикетки, стикера, ценники, фасовки, пакеты.
Верстка полноцветных журналов, газет, буклетов, рекламных блоков.
Фотосъемка и цветокоррекция. Ретушь и восстановление фото. Замена фона.
Допечатная подготовка.
Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark, Corel, Fontlab, Rhino, Blender, AutoCAD.
Портфолио
- Восстановление чертежей71 просмотр
- Векторизация растра46 просмотров
- Обработка фото для коллажей и рекламы.56 просмотров
- Этикетки и упаковки.53 просмотра
- Создание моделей для CNC.39 просмотров
- Верстка42 просмотра