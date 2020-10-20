Ретушь изображения, коллажи, верстка, флексо DTP, 3D модели для CNC. Из любых программ в PDF.

Препресс, цветокоррекция, ретушь, выборочный лак.

Флекс, офсет, трафарет (треппинги, дисторсия, штац-формы, высечки)

упаковка, этикетки, стикера, ценники, фасовки, пакеты.

Верстка полноцветных журналов, газет, буклетов, рекламных блоков.

Фотосъемка и цветокоррекция. Ретушь и восстановление фото. Замена фона.

Допечатная подготовка.

Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark, Corel, Fontlab, Rhino, Blender, AutoCAD.