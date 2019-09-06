Retusher_pro

Ретушер. Обтравка в Photoshop. Фотомонтаж.

Портфолио ретушера: behance.net/fineretouch

Опыт работы 12 лет 7 месяцев﻿. Профессиональная обработка изображений. Все виды работ в Photoshop любой сложности.

Ретушь студийной фотографии (портрет, предметная и др. постановочная) для каталогов и

рекламы, работа с репортажными, панорамными фото, с архитектурной и

интерьерной фотосъемкой.

Достаточный опыт в фотосъемке, знание специфики, законов фотографии и тенденций фото-искусства.