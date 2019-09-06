Retusher_pro

Ретушер. Обтравка в Photoshop. Фотомонтаж.
Портфолио ретушера: behance.net/fineretouch
Опыт работы 12 лет 7 месяцев. Профессиональная обработка изображений. Все виды работ в Photoshop любой сложности.
Ретушь студийной фотографии (портрет, предметная и др. постановочная) для каталогов и
рекламы, работа с репортажными, панорамными фото, с архитектурной и
интерьерной фотосъемкой.
Достаточный опыт в фотосъемке, знание специфики, законов фотографии и тенденций фото-искусства.
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