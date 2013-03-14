Переводчик-редактор (русский-украинский-английский), копирайтер

Реуцкая Татьяна, 34 года (02.07.1978)

Частный предприниматель

Деятельность: переводческие услуги

Адрес: ул. Интернациональная, 50

г. Луганск, Украина, 91055

моб. тел.: (+38) 050 955 57 27

Skype: reutska_tanya

E-mail: [email protected]

РОДНЫЕ ЯЗЫКИ русский, украинский

РАБОЧИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ (перевод, редактирование)

английский - украинский, английский - русский, польский - украинский, польский - русский

ТЕМЫ ПЕРЕВОДА

Общая

Гуманитарные

Юриспруденция и законодательство

Права человека

Банковское дело

Бизнес и маркетинг

Туризм

Охрана здоровья

Клинические исследования

Косметология

Медицина

Технические тексты

Рукописные тексты

Другие

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1993-1995 – Луганская областная гуманітарная гимназия

1995-2001 – Луганский национальный университет им. Т. Шевченка

Специализация – лингвист (украинский и английский языки)

ОПЫТ

Переводчик, редактор Правозащитный центр “Поступ” (Луганск, Украина) с 2001 до настоящего времени

Сотрудничество с благотворительными неправительственными организациями и фондами («Мартин-клуб», Донецкая обл., БФ «Здоровье нации», Донецк, «М-арт», Чернигов, всеукраинская образовательная программа «Понимаем права человека», Украина, другие) з 2001 до настоящего времени

Сотрудничество с переводческими агенствами

«Medvlast», Польша, http://medvlast.com/en/, с 2008-2012;

Наталия ена синхронный перевод, Германия http://www.yena.de, с 2012 до настоящего времени

Частный предприниматель (переводческие услуги) с 2008 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Персональный компьютер и ноутбук

HP лазерный принтер, Ксерокс, Сканер

Безлимитный интернет 24 часа в сутки

Операционная система: Windows XP

Microsoft Office 2007

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ответственность, пунктуальность, точность, конфиденциальность, услуга перевода включает редактирование и форматирование текста

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА коммуникабельность, вежливость, доброжелательность, не-конфликтность

ОТЗЫВЫ, ОБРАЗЦЫ И ТАРИФЫ: по требованию

ОПЛАТА:

Безналичная (счет, ПриватБанк),

MoneyBookers

или по договоренности