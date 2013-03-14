Реуцкая Татьяна, 34 года (02.07.1978)
Частный предприниматель
Деятельность: переводческие услуги
Адрес: ул. Интернациональная, 50
г. Луганск, Украина, 91055
моб. тел.: (+38) 050 955 57 27
Skype: reutska_tanya
E-mail: [email protected]
РОДНЫЕ ЯЗЫКИ русский, украинский
РАБОЧИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ (перевод, редактирование)
английский - украинский, английский - русский, польский - украинский, польский - русский
ТЕМЫ ПЕРЕВОДА
Общая
Гуманитарные
Юриспруденция и законодательство
Права человека
Банковское дело
Бизнес и маркетинг
Туризм
Охрана здоровья
Клинические исследования
Косметология
Медицина
Технические тексты
Рукописные тексты
Другие
ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1993-1995 – Луганская областная гуманітарная гимназия
1995-2001 – Луганский национальный университет им. Т. Шевченка
Специализация – лингвист (украинский и английский языки)
ОПЫТ
Переводчик, редактор Правозащитный центр “Поступ” (Луганск, Украина) с 2001 до настоящего времени
Сотрудничество с благотворительными неправительственными организациями и фондами («Мартин-клуб», Донецкая обл., БФ «Здоровье нации», Донецк, «М-арт», Чернигов, всеукраинская образовательная программа «Понимаем права человека», Украина, другие) з 2001 до настоящего времени
Сотрудничество с переводческими агенствами
«Medvlast», Польша, http://medvlast.com/en/, с 2008-2012;
Наталия ена синхронный перевод, Германия http://www.yena.de, с 2012 до настоящего времени
Частный предприниматель (переводческие услуги) с 2008 г.
ОБОРУДОВАНИЕ
Персональный компьютер и ноутбук
HP лазерный принтер, Ксерокс, Сканер
Безлимитный интернет 24 часа в сутки
Операционная система: Windows XP
Microsoft Office 2007
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ответственность, пунктуальность, точность, конфиденциальность, услуга перевода включает редактирование и форматирование текста
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА коммуникабельность, вежливость, доброжелательность, не-конфликтность
ОТЗЫВЫ, ОБРАЗЦЫ И ТАРИФЫ: по требованию
ОПЛАТА:
Безналичная (счет, ПриватБанк),
MoneyBookers
или по договоренности