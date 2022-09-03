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Привет! Если ты читаешь мое резюме, значит я тебя уже заинтересовал. Начну с того что, к работе я отношусь очень ответственно и погружаюсь в нее с головой, люблю доводить всегда дело до конца и чтоб завершенная мною работа была в наилучшем виде.Я очень ценю своих клиентов и их доверие ко мне. Свободно владею иностранными языками, такими как английский, и французский.Работаю с транскрибацией.Помогаю с репетиторством.Пишу статьи.Работаю на результат ,быстро и качественно,а главное по приятной цене.