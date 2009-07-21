Профессиональный журналист и практикующий психолог. Опыт работы по обеим специальностям. Публикации на различную тематику во многих изданиях. Ответственный подход, грамотность, информативность. Специализации: статьи, рерайт, копирайт, редактирование. В настоящий момент психолог тренинг-центра.

Напишу качественные рефераты и курсовые работы по журналистике и психологии.

Направления:

Журналистика (печатные СМИ)

- жанры, творческие приемы;

- медиа-право;

- психология журналистского текста;

- реклама.

Психология:

- семейная;

- социальная;

- психодиагностика.