Профессиональный журналист и практикующий психолог. Опыт работы по обеим специальностям. Публикации на различную тематику во многих изданиях. Ответственный подход, грамотность, информативность. Специализации: статьи, рерайт, копирайт, редактирование. В настоящий момент психолог тренинг-центра.
Напишу качественные рефераты и курсовые работы по журналистике и психологии.
Направления:
Журналистика (печатные СМИ)
- жанры, творческие приемы;
- медиа-право;
- психология журналистского текста;
- реклама.
Психология:
- семейная;
- социальная;
- психодиагностика.