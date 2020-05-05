Revoult

Артем Revoult

 
25 летРоссия/Владимир
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продвижение сайтов в интернете!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
$124
10 баллов
4 года назад
Seo сайта
Артем показал себя компетентным и инициативным специалистом. Хорошо знает инструменты, аргументирует свои советы данными статистики. Уверенно чувствует причнно-следственные связи, хорошо прогнозирует изменение во времени важных параметров мониторинга. Всегда следует канонам деловой этики. Работа с ним была продлена по окончании основного срока заказа.
Очень отзывчивый клиент. Точно знает, что ему нужно, внимательно выслушивает и следует рекомендациям. При работе с сайтом ни разу не возникало проблем с отсутствием контента - Антон самостоятельно пишет тексты и предоставляет всю необходимую информацию.
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