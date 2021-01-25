Веб-программист
Здравствуй, друг!
Меня зовут Артем Баринов, мне 25 лет и живу я в прекрасном городе Казань.
Вот уже в протяжении 4х лет, работаю в сфере веб-разработок.
Всегда в курсе новых стандартов в разработке сайтов.
Вот что я могу предложить тебе:
- Скопирую любой лендинг,
- Сделаю лендинг любой сложности,
- Сделаю интернет магазин на WooCommerce,
- Сделаю HTML и CSS верстку твоего макета,
- Натяну твой шаблон на CMS,
- Зарегистрирую хостинг и прикреплю домен,
- И многое другое
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