Веб-программист

Здравствуй, друг!

Меня зовут Артем Баринов, мне 25 лет и живу я в прекрасном городе Казань.

Вот уже в протяжении 4х лет, работаю в сфере веб-разработок.

Всегда в курсе новых стандартов в разработке сайтов.

Вот что я могу предложить тебе:

- Скопирую любой лендинг,

- Сделаю лендинг любой сложности,

- Сделаю интернет магазин на WooCommerce,

- Сделаю HTML и CSS верстку твоего макета,

- Натяну твой шаблон на CMS,

- Зарегистрирую хостинг и прикреплю домен,

- И многое другое