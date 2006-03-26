Всем привет, меня зовут Ярик, я являюсь диктором. Если хочешь чтобы я озвучил твой текст брутальным голосом за низкую цену, пишите мне.
Всем привет, меня зовут Ярик, я являюсь диктором. Если хочешь чтобы я озвучил твой текст брутальным голосом за низкую цену, пишите мне.
Мне 16 лет я диктор. Озвучу ваши сообщение и пожелания, могу даже по аудиосвязи - НО это будет стоить по дороже. если у твоего друга или подруги др - обращайся ко мне - Я озвучу почти всё что вы мне напишете. Не ленись заглянись и получи порцию смеха и радости - что твои деньги были потрачены не зря. У меня супер(почти супер - нет но да) брутальный голос. удачи тебе если это прочитал.
Я против войны в Украине!
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга