Всем привет, меня зовут Ярик, я являюсь диктором. Если хочешь чтобы я озвучил твой текст брутальным голосом за низкую цену, пишите мне.

Всем привет, меня зовут Ярик, я являюсь диктором. Если хочешь чтобы я озвучил твой текст брутальным голосом за низкую цену, пишите мне.