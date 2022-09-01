ReyneFairladyZ

В прошлом штатный корреспондент интернет-изданий (Insidernews) и INNOV, копирайтер в веб-студии.
Стаж в копирайтинге составляет 9 лет, в журналистике — 3 года. За плечами багаж из тысяч написанных текстов и миллионов набранных символов. Высшее образование экономическое, дополнительное — журналистика.
Умею работать с разными стилями.
У меня можно заказать:
Продающий текст;
SEO и LSI-копирайтинг;
Нейминг;
Научный или аналитический текст по экономике;
Пресс-релиз;
Интервью;
Сторителлинг;
Нативную рекламу;
Посты для социальных сетей Facebook, Instagram, VK;
Литературное редактирование готовых текстов.
Любимые темы — стилистика, мода, автомобили.
Предпочтительные темы: стилистика, визаж, мода, lifestyle, автомобили, саморазвитие, экономика, бизнес, криптовалюты, Hi-Tech.
За технические тексты без базовых знаний не берусь.
Дополнительно занимаюсь разработкой векторных логотипов.