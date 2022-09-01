ReyneFairladyZ

Копирайтинг со смыслом

В прошлом штатный корреспондент интернет-изданий (Insidernews) и INNOV, копирайтер в веб-студии.

Стаж в копирайтинге составляет 9 лет, в журналистике — 3 года. За плечами багаж из тысяч написанных текстов и миллионов набранных символов. Высшее образование экономическое, дополнительное — журналистика.

Умею работать с разными стилями.

У меня можно заказать:

Продающий текст;

SEO и LSI-копирайтинг;

Нейминг;

Научный или аналитический текст по экономике;

Пресс-релиз;

Интервью;

Сторителлинг;

Нативную рекламу;

Посты для социальных сетей Facebook, Instagram, VK;

Литературное редактирование готовых текстов.

Любимые темы — стилистика, мода, автомобили.

Предпочтительные темы: стилистика, визаж, мода, lifestyle, автомобили, саморазвитие, экономика, бизнес, криптовалюты, Hi-Tech.

За технические тексты без базовых знаний не берусь.

Дополнительно занимаюсь разработкой векторных логотипов.