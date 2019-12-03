Rezanovamary

SMM консультант, аудит профиля, настройка рекламы (таргетолог)

Меня зовут Марина. Я специалист который поможет вашему бизнесу выйти на новый уровень. УСЛУГИ:1. КонсультацияНужна в том случае, если полный разбор не нужен, но у вас есть вопросы, или нужен взгляд профессионала в сфере SMM конкретно на вашу проблему. Частые вопросы:мало продаж / нет клиентов? в чем секрет эффективной рекламы? не видите перспектив в Instagram?как продвигаться с минимальными вложениями? не разбираетесь в Instagram и маркетинге? как привлечь и вовлекать аудиторию?Что получаете? понятные ответы на все ваши вопросычёткий план действийКак происходит? 1. Вы мне предварительно присылаете вопросы. 2. Я обрабатываю их в течении 1-2 дней. 3. Онлайн консультация в мессенжере или в удобной для вас форме (текст/аудио), продолжительностью 1 час.Стоимость: 400 грн2. Аудит профиляБыстрый и эффективный способ повышения конверсии продаж вашего аккаунта. Заключается в выявлении ошибок оформления профиля, составление рекомендаций по их устранению, пошаговый план действий для привлечения клиентов и наглядные примеры «как надо».В разбор входит:1. Детальный анализ аккаунта по критериям:аватарникнейм и имя описание ("шапка" профиля)удобство контактавозможности бизнес аккаунтфото и текстхештегигеолокации2. Рекомендации по: устранению ошибокразработке продающего оформленияэффективности привлечения клиентов и повышению продаж3. Ответы на ваши вопросы в течении 1 часа.+ список актуальных способов продвижения СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО АККАУНТА Стоимость: 700 грн.Места на аудит ограничены, записывайтесь уже сейчас, что бы успеть!3. Продвижение-коучинг Вместе с вами:проведём глубокий аудит вашего аккаунтаразберём правильное позиционирование и УТПузнаем действительный портрет и потребности вашей ЦА(целевой аудитории)создадим стратегию привлечения клиентов/продажоформим аккаунт до состояния когда "он будет продавать" составим полный контент план+ я помогу решить проблемы и дам ответы на ваши вопросы в течении всего времени.А почему ВМЕСТЕ? Ни один специалист не знает ваш бизнес лучше вас! И наилучший результат возможен только при совместной работе с вами! Стоимость: 5000 грн 15 дней / 9000 грн месяц(Предоплата 50% в начале работы и остальные 50% в конце)ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ И АУДИТ ПО ФАКТУ ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ. Работаю удаленно, накруткой не занимаюсь(!)Не жалейте инвестировать деньги в продвижение своего бизнеса уже сейчас. То, что предлагаю я, это именно инвестиция, которая в скором времени МНОГОКРАТНО окупится.4. Таргетированная реклама в Инстаграм/ФейсбукНастраиваю рекламу с любым бюджетом. Под каждый проект индивидуальная стратегия. Бесплатная консультация, где можем выяснить все детали и учтём ваши пожелания.Стоимость: 2000 грн за полмесяца ведения и оптимизации рекламы.Рекламные креативы оплачиваются отдельно, если заинтересуют, то с удовольствием пришлю примеры работ.Пишите в Вайбер или телеграм С уважением, Марина