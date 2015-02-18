Изготовление флеш баннеров, видео роликов (реклама, презентации, видео портфолио, промо видео)
1) Огромный опыт в изготовлении флеш баннеров (создано более 200-х баннеров по самым различным тематикам).
- Изготовление баннеров любой сложности;
- Изготовление интерактивных баннеров;
- Максимально короткие сроки;
- Низкие и гибкие цены;
- Индивидуальный подход к каждому заказчику.
2) Изготовление видеороликов:
- Ролики различных тематик: реклама, анонс, промо, презентация, свадебное видео, слайдшоу4
- Короткие сроки;
- Низкие цены.
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