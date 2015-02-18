Изготовление флеш баннеров, видео роликов (реклама, презентации, видео портфолио, промо видео)

1) Огромный опыт в изготовлении флеш баннеров (создано более 200-х баннеров по самым различным тематикам).

- Изготовление баннеров любой сложности;

- Изготовление интерактивных баннеров;

- Максимально короткие сроки;

- Низкие и гибкие цены;

- Индивидуальный подход к каждому заказчику.

2) Изготовление видеороликов:

- Ролики различных тематик: реклама, анонс, промо, презентация, свадебное видео, слайдшоу4

- Короткие сроки;

- Низкие цены.