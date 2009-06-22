Компания «Штрассер»

Киев, Харьков

e-mail: [email protected]

представительство в Германии: www.artcomsoft.com

Профиль работы:

• концепт-дизайн;

• фирменный и корпоративный стиль;

• WEB-дизайн;

• разработка и сопровождение INTERNET проектов;

• реконструкция сайтов;

• разработка оригинал-макетов;

• студийная и репортажная фотосьемка;

• живопись, графика;

• полный комплекс полиграфических услуг на базе собственной типографии.

Наша философия:

1. Мы работаем качественно, пунктуально и честно.

2. Мы уверены, что не решаемых проблем не бывает.

3. Мы знаем, что мелочи не играют решающей роли - они решают все.