Компания «Штрассер»
Киев, Харьков
e-mail: [email protected]
представительство в Германии: www.artcomsoft.com
Профиль работы:
• концепт-дизайн;
• фирменный и корпоративный стиль;
• WEB-дизайн;
• разработка и сопровождение INTERNET проектов;
• реконструкция сайтов;
• разработка оригинал-макетов;
• студийная и репортажная фотосьемка;
• живопись, графика;
• полный комплекс полиграфических услуг на базе собственной типографии.
Наша философия:
1. Мы работаем качественно, пунктуально и честно.
2. Мы уверены, что не решаемых проблем не бывает.
3. Мы знаем, что мелочи не играют решающей роли - они решают все.