Конструкторское бюро RiO Design. Услуги в сфере архитектуры, дизайна, технологий, 3D проектирования и 3D печати
Услуги в сфере архитектуры:
-концепция архитектурного проекта
-эскизный проект
-разработка рабочей документации
Услуги в сфере градостроительства:
-концепция градостроительного проекта
-проект межевания территории
-проект планировки территории
-разработка генерального плана
-разработка документов территориального планирования
Услуги в сфере дизайна:
-ландшафтный дизайн
-дизайн проект жилого/общественного интерьера
-графический дизайн
Услуги в сфере визуализации:
-3D визуализация
-макетирование
-ручная графика
Услуги в сфере 3D проектирования и 3D печати
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Портфолио
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Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $300от 4 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$15/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга