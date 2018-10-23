RiO_Design

Анна RiO_Design

 
29 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Конструкторское бюро RiO Design. Услуги в сфере архитектуры, дизайна, технологий, 3D проектирования и 3D печати

Услуги в сфере архитектуры:

-концепция архитектурного проекта

-эскизный проект

-разработка рабочей документации

Услуги в сфере градостроительства:

-концепция градостроительного проекта

-проект межевания территории

-проект планировки территории

-разработка генерального плана

-разработка документов территориального планирования

Услуги в сфере дизайна:

-ландшафтный дизайн

-дизайн проект жилого/общественного интерьера

-графический дизайн

Услуги в сфере визуализации:

-3D визуализация

-макетирование

-ручная графика

Услуги в сфере 3D проектирования и 3D печати

Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $300от 4 дней
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$15/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
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