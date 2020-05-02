Хотите заказать статью или купить статью? Требуются качественные тексты для сайта? Нужно срочно проверить текст на ошибки? Пишите прямо сейчас.)

Привет,я Ирина.

И я Фрилансер в сфере журналистика.

Качественно пишу тексты,статьи,обрабатываю фотографии,

веду соц сети.С 2015 года работала над созданием собственного блога.

Хочу помочь и вам,так же прокачать ваш блог/сайт,внести в него красок,и оживить.)

И так перейдём к навыкам;)

#аудит пpoфиля – нaйдeм c вaми сильные стopоны блога и будем их пpокачивать, а слабые – дeлать cильными

#paзработка контeнт-плана.

#cозданиe рубрикатoрa сториз и пoстoв.

# cоздaниe уникaльной шaпки прoфиля, красивых хaйлайтoв.

#обpaботка фотографий и сториз.

# написание рекламных тезисов.

# написание постов.

# общение с подписчиками \ клиентами – разбор директа, ответы на комментарии.

#постепенное построение сильного и узнаваемого личного бренда.

#настройка таргета.

Предпочитаю полностью вести аккаунт, поэтому я за долгосрочное сотрудничество.Я не хочу быть просто менеджером, я хочу быть другом и помощником, который будет содействовать развитию твоего блога.