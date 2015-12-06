QA Engineer

Обладаю необходимыми знаниями для работы в области контроля качества продукта: знание теории и методологий тестирования и опыт применения этих знаний на практике. Имею опыт функционального ручного и интеграционного тестирования desktop-приложений и веб-приложений, а также опыт разработки тестовой документации.

Уверенно использую: MS Office; СУБД Firebird; инструментs моделирования и описания бизнес-процессов UML, ARIS; ERwin и Silverrun; SQL; XML; HTML; HP QC; Jira; Oracle; TOAD; Sybase; SoapUI.

Люблю исследовать приложения и проверять корректность их функциональности, изучать поведение системы в том или ином случае и находить "узкие" места тестируемых приложений.