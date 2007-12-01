Мудрак Тамара Владимировна
Дата рождения : 29.12.1987, не замужем, детей нет
Место проживания: г.Киев, Оболонь
Моб. тел.: (093) 831 67 41
E-mail: [email protected]
Опыт работы: 6 лет
Опыт работы:
12.2007 – 04.2009
Магазин индивидуальной футболки «Прикид»
Должность: дизайнер-верстальщик и контент-редактор
Основные обязанности:
• разработка, редактирование и верстка макетов вCorelDraw, последующее нанесение их на текстиль
• ретушь макетов товаров в AdobePhotoshop
• создание описания к товарам на сайте prikid.ua, по надобности - написание небольших новостей и обзоров
05.2009-06.2010
Оперативная цифровая полиграфия « E-photo»
Должность: менеджер - дизайнер
Основные обязанности:
• дизайн и верстка разнообразных информационных материалов для полиграфии: календарей, открыток, плакатов
• допечатная подготовка макетов (цифровая печать)
• разработка макетов для нанесения на сувенирную продукцию: чашки, футболки, тарелки, зажигалки, пазлы, флаги и т.д.
• дизайн, редактирование и цветокоррекция работ, предоставляемых заказчиками
• разработка макетов для наружной рекламы
• создание и ведение нескольких разделов на сайте – « Печать на футболках» и «Фотокниги». В рамках этих разделов занималась :написанием и рерайтингом статей, рекламой на блогах и форумах, разработкой и версткой макетов
• поддержка общего имиджа полиграфии - ведение небольшого корпоративного блога.
12.2010 – 03.2011
Компания «МИРИТЕК»
Должность: менеджер проекта разработки ПО для туристических компаний
Основные обязанности:
• наполнение и администрирование сайта проекта, web-дизайн сайта
• поддержка и консультирование клиентов
• разработка новых функциональных возможностей системы
• написаний статей, обзоров, новостей
• разработка шаблонов рассылки
• общее руководство проектом
Одним из достижений считаю создание сайта http://turmate.com.ua/
04.2011 – 08.2011
Студия «Квартал 95», проект «Анисимов для 9.5»
Должность: менеджер и дизайнер интернет-проекта
Основные обязанности:
• разработка, дизайн и верстка каталогов и прайсов продукции
• работа с интернет-магазинами брендовой одежды
• разработка и дизайн основной полиграфии для проекта
• обработка и ретушь фотографий одежды
• создание и ведение блога, групп в соцсетях
08.2011 – 02.2012
Сеть ветеринарных центров «Алден-Вет»
Должность: главный дизайнер, редактор интернет-ресурсов и контент-менеджер
Основные обязанности:
• разработка, дизайн и верстка всей полиграфической продукции для ВЦ «Алден-Вет», а так же для туристической фирмы «Алден-Тур» и ресторана «ЗаЗаЗу»
• дизайн и верстка ежеквартального журнала «Алден-Вет РЕВЮ»
• администрирование трех сайтов - 2 по ветеринарии, 1 сайт турагентства
( платформа WordPress)
• написание новостей, статей и обзоров для сайтов и журнала
• создание и администрирование групп в соцсетях
• фотосъемка и обработка фотографий
03.2011 – по сегодняшний день
Компании «ЕПОС» и «Водоспад»
Должность: главный дизайнер
Основные обязанности:
• разработка, дизайн и верстка всей рекламной продукции для ООО «ЕПОС» (решения и услуги в сфере информационных технологий), ООО «Водоспад» ( продажа электроинструмента и садовой техники), а так же веб-дизайн сайтов компаний, создание анимационных баннеров.
На протяжении 2010-2011 гг. занималась написание новостей и иногда статей для порталов www.udoktora.net, www.luxlux.net.
Профессиональные знания и навыки:
• Графические редакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)
• CMSWordPress, Joomla
• Цветокоррекция, допечатная подготовка
• Разработка периодической и многостраничной продукции (журнал, газета, корпоративное издание)
• Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк)
• Копирайтинг и рерайтинг статей, новостей, обзоров
• Базовые знания HTML
• Microsoft Office (Word, Excel, Point)
Образование
2007-2011Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Незаконченное высшее, факультет электроники,
специальность : акустотехника
1996 – 2003 Музыкальная школа по классу домры и гитары
09.2004-09.2005 Курсы живописи при художественной школе;
09.2005 - 01.2006 Курсы английского" Имидж образование"
10.2008-02.2009 Курсы «Компьютерная графика и верстка» при компьютерном учебном центре «Бейсик».В программу курсов входило владение программами: AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, CorelDraw, QuarkExpress, AdobeInDesign.
Водительское удостоверение:
Права категории АВ
Увлечения и интересы:
Фаэр-шоу, афроплетение, историческая реконструкция, путешествия\туризм, йога, стрельба из лука.
О себе дополнительно:
К любой работе подхожу ответственно и творчески,очень люблю учиться всему новому,внимательна ,пунктуальна,коммуникабельна, имею активную жизненную позицию.
С уважением,Мудрак Тамара