Профессиональный дизайн, уникальный контент, и всегда творческий подход!

Мудрак Тамара Владимировна

Дата рождения : 29.12.1987, не замужем, детей нет

Место проживания: г.Киев, Оболонь

Моб. тел.: (093) 831 67 41

E-mail: [email protected]

Опыт работы: 6 лет

Опыт работы:

12.2007 – 04.2009

Магазин индивидуальной футболки «Прикид»

Должность: дизайнер-верстальщик и контент-редактор

Основные обязанности:

• разработка, редактирование и верстка макетов вCorelDraw, последующее нанесение их на текстиль

• ретушь макетов товаров в AdobePhotoshop

• создание описания к товарам на сайте prikid.ua, по надобности - написание небольших новостей и обзоров

05.2009-06.2010

Оперативная цифровая полиграфия « E-photo»

Должность: менеджер - дизайнер

Основные обязанности:

• дизайн и верстка разнообразных информационных материалов для полиграфии: календарей, открыток, плакатов

• допечатная подготовка макетов (цифровая печать)

• разработка макетов для нанесения на сувенирную продукцию: чашки, футболки, тарелки, зажигалки, пазлы, флаги и т.д.

• дизайн, редактирование и цветокоррекция работ, предоставляемых заказчиками

• разработка макетов для наружной рекламы

• создание и ведение нескольких разделов на сайте – « Печать на футболках» и «Фотокниги». В рамках этих разделов занималась :написанием и рерайтингом статей, рекламой на блогах и форумах, разработкой и версткой макетов

• поддержка общего имиджа полиграфии - ведение небольшого корпоративного блога.

12.2010 – 03.2011

Компания «МИРИТЕК»

Должность: менеджер проекта разработки ПО для туристических компаний

Основные обязанности:

• наполнение и администрирование сайта проекта, web-дизайн сайта

• поддержка и консультирование клиентов

• разработка новых функциональных возможностей системы

• написаний статей, обзоров, новостей

• разработка шаблонов рассылки

• общее руководство проектом

Одним из достижений считаю создание сайта http://turmate.com.ua/

04.2011 – 08.2011

Студия «Квартал 95», проект «Анисимов для 9.5»

Должность: менеджер и дизайнер интернет-проекта

Основные обязанности:

• разработка, дизайн и верстка каталогов и прайсов продукции

• работа с интернет-магазинами брендовой одежды

• разработка и дизайн основной полиграфии для проекта

• обработка и ретушь фотографий одежды

• создание и ведение блога, групп в соцсетях

08.2011 – 02.2012

Сеть ветеринарных центров «Алден-Вет»

Должность: главный дизайнер, редактор интернет-ресурсов и контент-менеджер

Основные обязанности:

• разработка, дизайн и верстка всей полиграфической продукции для ВЦ «Алден-Вет», а так же для туристической фирмы «Алден-Тур» и ресторана «ЗаЗаЗу»

• дизайн и верстка ежеквартального журнала «Алден-Вет РЕВЮ»

• администрирование трех сайтов - 2 по ветеринарии, 1 сайт турагентства

( платформа WordPress)

• написание новостей, статей и обзоров для сайтов и журнала

• создание и администрирование групп в соцсетях

• фотосъемка и обработка фотографий

03.2011 – по сегодняшний день

Компании «ЕПОС» и «Водоспад»

Должность: главный дизайнер

Основные обязанности:

• разработка, дизайн и верстка всей рекламной продукции для ООО «ЕПОС» (решения и услуги в сфере информационных технологий), ООО «Водоспад» ( продажа электроинструмента и садовой техники), а так же веб-дизайн сайтов компаний, создание анимационных баннеров.

На протяжении 2010-2011 гг. занималась написание новостей и иногда статей для порталов www.udoktora.net, www.luxlux.net.

Профессиональные знания и навыки:

• Графические редакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)

• CMSWordPress, Joomla

• Цветокоррекция, допечатная подготовка

• Разработка периодической и многостраничной продукции (журнал, газета, корпоративное издание)

• Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк)

• Копирайтинг и рерайтинг статей, новостей, обзоров

• Базовые знания HTML

• Microsoft Office (Word, Excel, Point)

Образование

2007-2011Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт»

Незаконченное высшее, факультет электроники,

специальность : акустотехника

1996 – 2003 Музыкальная школа по классу домры и гитары

09.2004-09.2005 Курсы живописи при художественной школе;

09.2005 - 01.2006 Курсы английского" Имидж образование"

10.2008-02.2009 Курсы «Компьютерная графика и верстка» при компьютерном учебном центре «Бейсик».В программу курсов входило владение программами: AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, CorelDraw, QuarkExpress, AdobeInDesign.

Водительское удостоверение:

Права категории АВ

Увлечения и интересы:

Фаэр-шоу, афроплетение, историческая реконструкция, путешествия\туризм, йога, стрельба из лука.

О себе дополнительно:

К любой работе подхожу ответственно и творчески,очень люблю учиться всему новому,внимательна ,пунктуальна,коммуникабельна, имею активную жизненную позицию.

С уважением,Мудрак Тамара