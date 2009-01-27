Профессиональный переводчик

Опыт работы: перевод деловой и частной переписки (комммерческая корреспонденция и документация), выполнение медицинских, технических, экономических, военных переводов, работа переводчиком в благотворительных организациях, работа гидом-переводчиком в течение чемпионата среди военных по парашютному спорту СISM 2006 и модератором группы переводчиков на чемпионате European Motocross Championship 2007, устный последовательный перевод делегации из американского посольства, перевод конференций по глобализации и экономике в течение международных и всероссийских лагерей, сотрудничество с московским представительством компании ARMSTRONG (устный технический перевод). Работа устным переводчиком при проведении международного гран-при по греко-римской борьбе им. И.М.Поддубного 2009. Есть опыт перевода художественных фильмов. Имеются благодарности и рекомендации, в частности губернатора Рязанской области. Постоянное сотрудничество с рядом переводческих агентств Москвы. Высокий уровень, приближающийся к коммуникативной компетенции образованного носителя языка.