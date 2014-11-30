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РЯСНИЙ ВАЛЕРІЙМИХАЙЛОВИЧ Email: [email protected] Skype: riasniy_v Контактнийномер тел.: 063-358-60-01Адреса: м. Володимир-Волоинський, вул. Зимнівська 16а Вчений ступінь:кандидат біологічних наук (к.б.н.) 03.00.04 – біохімія. Освіта і трудова діяльність:1998-2004 Сумський державний педагогічний університетім. А.С. Макаренка, природничо-географічний факультет; магістр 2004-2005 викладач кафедрибіологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного

університету ім. А.С. Макаренка 2006 провідний інженерлабораторії технологій біопрепаратів відділу біохімії ліпідів Інституту

біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 2007-2010 навчання васпірантурі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України2010 -2014 провідний інженерлабораторії медичної біохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Володіння мовами:українська, російська – вільно, англійська – із словником Є автором 6 наукових статейу фахових виданнях України, та5тез доповідей у збірках матеріалів вітчизняних і міжнародних науковихконференцій та з’їздів. Сімейний стан:одружений