RiceBunny

Александра RiceBunny

 
30 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик, копирайтер, рерайтер, обработка фото и видео

ТЕКСТ:

    Качественный и грамотный перевод (англ-русс / русс-англ)

    Копирайтинг (на любую тему)

    Рерайтинг

    Редактирование текста (проверка на наличие орфографических, грамматических и лексических ошибок)

ФОТО:

    Обработка фотографий (фотомонтаж, ретушь, коллаж)

    Создание постеров, брошюр, открыток и цифровых скрапбукингов

Гарантирую ответственное отношение к работе, качественный и своевременный результат.

* Работаю по принципу: 50% предоплата

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