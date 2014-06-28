Переводчик, копирайтер, рерайтер, обработка фото и видео
ТЕКСТ:
- Качественный и грамотный перевод (англ-русс / русс-англ)
Копирайтинг (на любую тему)
Рерайтинг
Редактирование текста (проверка на наличие орфографических, грамматических и лексических ошибок)
- Обработка фотографий (фотомонтаж, ретушь, коллаж)
Создание постеров, брошюр, открыток и цифровых скрапбукингов
* Работаю по принципу: 50% предоплата
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Портфолио
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