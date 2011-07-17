RichFlash

Сергей RichFlash

 
43 годаРоссия/Волжский
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Flash игры. VKontakte, Facebook

Люблю играть в компьютерные игры. Умею их разрабатывать.

Приложения для Вконтакте,Одноклассники, FaceBook, МойМир - (Клиентская и серверная часть).

Клиентская часть приложений:

Actionscript 3 (2)

Flash

FLEX

Серверная часть для Flash/Flex приложений:

- Python (Twisted, CherryPy, Tornado, PyAMF, AmFast, Django )

- SQL (MySQL, PostgresSQL )

- PHP ( AMFPHP, SabreAMF, MODx )

- Администрирование Linux сервера.

Суббота и воскресенье - НЕ рабочие дни ( может быть и рабочие, но по 200% тарифу).

PHPPythonMySQLMODXLinuxDjangoFlashActionScript
Портфолио
Отзывы заказчиков
airiswolf
Евгения 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Преобразовать в исходник swf и доработать скрипт
Быстро в выходные разработал нужный модуль на Flash все отладил, запустилось и работает. После оплаты моментально прислал исходники. Очень довольна работой.
Заказчик, с которым было приятно работать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $500
нет рейтинга