Flash игры. VKontakte, Facebook

Люблю играть в компьютерные игры. Умею их разрабатывать.

Приложения для Вконтакте,Одноклассники, FaceBook, МойМир - (Клиентская и серверная часть).

Клиентская часть приложений:

Actionscript 3 (2)

Flash

FLEX

Серверная часть для Flash/Flex приложений:

- Python (Twisted, CherryPy, Tornado, PyAMF, AmFast, Django )

- SQL (MySQL, PostgresSQL )

- PHP ( AMFPHP, SabreAMF, MODx )

- Администрирование Linux сервера.

Суббота и воскресенье - НЕ рабочие дни ( может быть и рабочие, но по 200% тарифу).