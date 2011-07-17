Flash игры. VKontakte, Facebook
Люблю играть в компьютерные игры. Умею их разрабатывать.
Приложения для Вконтакте,Одноклассники, FaceBook, МойМир - (Клиентская и серверная часть).
Клиентская часть приложений:
Actionscript 3 (2)
Flash
FLEX
Серверная часть для Flash/Flex приложений:
- Python (Twisted, CherryPy, Tornado, PyAMF, AmFast, Django )
- SQL (MySQL, PostgresSQL )
- PHP ( AMFPHP, SabreAMF, MODx )
- Администрирование Linux сервера.
Суббота и воскресенье - НЕ рабочие дни ( может быть и рабочие, но по 200% тарифу).
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Портфолио
- ВСалоне233 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
12 лет назад
Быстро в выходные разработал нужный модуль на Flash все отладил, запустилось и работает. После оплаты моментально прислал исходники. Очень довольна работой.
Ответный отзыв
Заказчик, с которым было приятно работать.
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $500
нет рейтинга