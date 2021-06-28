Иллюстрация
Рисую векторные иллюстрации, инфографику и логотипы.
Клиенты Google, Forbes, Сбербанк, Ростелеком, МТС, Газпромнефть, Татнефть, Mail.ru, Men's Health, Avon, Utair, Карта "МИР", Harvard Business Review, Newmen, НЛМК, ЗТЗ и многие другие.
Есть возможность работать по безналу, зарегистрирован как плательщик НПД (самозанятый).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Алексей Щербаков. Серия портретов стенд-ап комиков16 просмотров
- Ирина Мягкова. Серия портретов стенд-ап комиков29 просмотров
- Евгений Чебатков. Серия портретов стенд-ап комиков26 просмотров
- Нурлан Сабуров. Серия портретов стенд-ап комиков32 просмотра
- Мария Макарова. Серия портретов стенд-ап комиков25 просмотров
- Руслан Белый. Серия портретов стенд-ап комиков26 просмотров