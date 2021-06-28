Иллюстрация

Рисую векторные иллюстрации, инфографику и логотипы.

Клиенты Google, Forbes, Сбербанк, Ростелеком, МТС, Газпромнефть, Татнефть, Mail.ru, Men's Health, Avon, Utair, Карта "МИР", Harvard Business Review, Newmen, НЛМК, ЗТЗ и многие другие.

Есть возможность работать по безналу, зарегистрирован как плательщик НПД (самозанятый).