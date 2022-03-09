Дизайн сайтов, лендингов, интернет магазинов

Приветствую! Я - начинающий веб-дизайнер с опытом работы в Photoshop более 5 лет. Ранее занималась оформлением групп ВКонтакте. Сейчас решила перейти на новый уровень и заняться более серьёзными проектами.

Условия работы:

1. Работаю по предоплате 30%

2. Предоставлю два варианта на выбор

3. Все правки без дополнительной платы

График работы:

1. С понедельника по воскресенье. Пишите в любое время!

Этапы работы: