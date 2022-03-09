RichardHummel

Анастасия Зыкова RichardHummel

 
27 летРоссия/Ростов-на-Дону
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов, лендингов, интернет магазинов

Приветствую! Я - начинающий веб-дизайнер с опытом работы в Photoshop более 5 лет. Ранее занималась оформлением групп ВКонтакте. Сейчас решила перейти на новый уровень и заняться более серьёзными проектами.

Условия работы:

1. Работаю по предоплате 30%

2. Предоставлю два варианта на выбор

3. Все правки без дополнительной платы

График работы:

1. С понедельника по воскресенье. Пишите в любое время!

Этапы работы:

  • Знакомлюсь с вашей заявкой, изучаю продукт
  • Высылаю форму технического задания для заполнения (можем созвониться и заполнить вместе, обсудив каждый пункт)
  • Предоплата 30%
  • Разрабатываю два прототипа
  • Выполняю дизайн макета утверждённого прототипа
  • Вношу правки
  • Оплата оставшихся 70%
  • Обмениваемся отзывами!
Дизайн сайтаPhotoshop
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