Анастасия Зыкова RichardHummelRichardHummel
27 летРоссия/Ростов-на-Дону
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов, лендингов, интернет магазинов
Приветствую! Я - начинающий веб-дизайнер с опытом работы в Photoshop более 5 лет. Ранее занималась оформлением групп ВКонтакте. Сейчас решила перейти на новый уровень и заняться более серьёзными проектами.
Условия работы:
1. Работаю по предоплате 30%
2. Предоставлю два варианта на выбор
3. Все правки без дополнительной платы
График работы:
1. С понедельника по воскресенье. Пишите в любое время!
Этапы работы:
- Знакомлюсь с вашей заявкой, изучаю продукт
- Высылаю форму технического задания для заполнения (можем созвониться и заполнить вместе, обсудив каждый пункт)
- Предоплата 30%
- Разрабатываю два прототипа
- Выполняю дизайн макета утверждённого прототипа
- Вношу правки
- Оплата оставшихся 70%
- Обмениваемся отзывами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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