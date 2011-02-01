Richie

Даниил Richie

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Качественно,быстро,не дорого! услуги дизайнера!

Изготовление:

-gif баннеров

-баннеров

-логотипов

-иконок различной сложности

-дизайнов

Отзывы заказчиков

jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать гифку 44х44
Качаственно и быстро исполнил наш заказ. jumbosic
Заказчик хороший! сотрудничал с удовольствием! всё своевременно
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#282
Анимация
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#595
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2262
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#2497
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#4287