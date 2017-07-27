Необходимо сделать так, чтобы когда человек заходит на сайт (именно с моб устройств) выходил аналог чата. Человек отправляет нам сообщение. Мы отвечаем ему из заранее заготовленным текстом. И так 4 касания. Как здесь: hookupsonline.com/pops/chat/