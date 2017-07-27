Требуется качествено перевести текст с русского на венгерский язык. Легкий текст.
- $5Переводы11 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Сделать цифровой портрет (классический) для печати 60x80 см. Мужчина стоит на фоне своего дома и машины. Фото в архиве. Сделать одного человека, а именно мужчину. Все вопросы по SkypeОбработка фотографий8 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо сделать так, чтобы когда человек заходит на сайт выходил аналог чата.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимо сделать так, чтобы когда человек заходит на сайт (именно с моб устройств) выходил аналог чата. Человек отправляет нам сообщение. Мы отвечаем ему из заранее заготовленным текстом. И так 4 касания. Как здесь: hookupsonline.com/pops/chat/Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Необходимо создать коммент бота для сайта с видео. Задача: Бот оставляет заранее заданные комментарии под новыми опубликованными видео либо в определенных категориях сайта. (Желательно написан на node.js) Все вопросы по SkypeВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Сделать парный классический портрет по фото (2 девушки). Под масло.Размер 60x80. Примеры прикреплены к проекту. Фото также прикрепляются к проекту. Девушке в черном - сделать не такие яркие губы, прикрыть бюст. Одежду оставить. Прорисовать кулоны.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Имеется сайт: aspan-media.kz. Сделан на platformalp.ru Перенести сайт на WYSIWYG Web Builder 12 с адаптацией под различные устройства.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад