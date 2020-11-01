Качественные переводы русский-немецкий / немецкий-русский. Рада сотрудничеству!

Владею немецким на уровне С1, защитила диплом еще в школе, выполняла транскрипцию видео и переводы для медийного агенства, есть навык написания студенческих работ на немецком языке.

С удовольствием возьмусь за перевод художественной литературы, так как это моя профессиональная область, по специальности я Литературный работник, есть публикации на русском языке.

К работе отношусь ответственно, всё выполняю в указанные сроки!