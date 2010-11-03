Рерайтер - копирайтер.

Здравствуй дорогой заказчик!

Я студент Хмельницкого национального университета факультета международных экономических отношений. 4 курс. Учусь заочно. Неплохо владею английским. =)

Если Вам нужен недорогой качественный рерайт на любые темы, то вам сюда!Цена от 0,8 у.е. за 1000 знаков!

Имею опыт работы на адвего. Работал с тематиками: новости, авто, музыка, кино, недвижимость, технологии.

Делаю обзор фильмов и пишу рецензии. Уникальность и грамотность гарантирую!

Примеры моих работ:

http://news76week.ru/community/posle-yubileya-sredstva-ne-propadut.html

http://news76week.ru/incidents/direktor-yaroslavskogo-lucha-mi-ochen-shokirovani-proizoshedshim.html

http://realtsib.ru/news/a-61.html

http://realtsib.ru/news/a-62.html

http://www.showbiz.ru/read/music_news_start_novoy_volny_2010.html

http://realtsib.ru/news/a-64.html

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Мой e-mail: [email protected]

Жду ваших предложений! =)