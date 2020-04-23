Riddengard

Фрилансер. Работаю по направлением указанным ниже и не только.

Все заказы рассмотрю индивидуально.

Напишу статью, скрипт, обучающие программы под Ваши предпочтения.

Дополнительно предлагаю услуги в следующих направлениях:

Опыт работы в Банковской сфере с 2016 года. Работал в крупном иностранном Банке (ТОП в Центральной и Восточной Европе. РФ). На данный момент дополнительно имею аккредитацию в ряде других (ТОП-50) кредитных организациях, туристических агентствах, страховых компаниях (Направление: ВЗР, НС, КАСКО, ОСАГО), МФО, произвожу поиск субъектов кредитной истории, предоставляют отчет по КИ из всех БКИ + проверка автомобиля).

Ключевые направления деятельности по банковскому делу:

Направление Poin-of-sale: Внедрение бизнес-процессов, переговоры с ключевыми партнерами, развитие сети прямых продаж, оптимизация расходов и повышение эффективности рабочей сети.

Ипотечное кредитование: Подбор предложений, консультация по ключевым аспектам ипотечных продуктов, оформление ипотеки.

Направление HR: Подбор персонала, коучинг, стандартизация рабочих процессов под требование заказчика, разработка индивидуальной методологии, внедрение действующих международных стандартов. онлайн/оффлайн вебинары (направление прямых продаж, маркетинг, повышение эффективности персонала)

Направление МСП: Помогу зарегистрировать ИП/ООО (за 7 дней), проконсультирую по налогам, р/с, и всему необходимому на начальных этапах.

Принимаю оплату на карту, если Вы юр. лицо или ИП - на р/с.