Хороший заказчик, приятный человек. Работа была несложной и интересной, задачи были обозначены чётко и ясно, оплатил сразу же после выполнения. Сотрудничеством с Романом остался очень доволен, если подвернётся такая возможность, всегда буду рад работать с ним в дальнейшем.