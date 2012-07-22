Нужно подобрать по 20 слов по 10 различным темам. Например, по теме "животные": гиппопотам, стервятник, барракуда, сороконожка и т.д. Список из 10 тем я предоставлю. По каждой теме нужно по 20 слов. Выполнить нужно сегодня. Плачу 300 рублей. ...
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- $10Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть пример страницы, нужно сверстать такую же, вырезав лишнее (подробно объясню, что). Итоговая страница будет очень простой: заголовок, подвал, а между ними таблица товаров "фотка, характеристики, купить". Сделать нужно сегодня. Плачу 300 рублей, могу оплатить на телефон, на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать две страницы сайта. Макет в формате PSD для каждой. Срок на выполнение: 1-2 дня. Объективно там работы на несколько часов от силы. Требования к вёрстке: – важно, чтобы сайт отображался как в ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть макет сайта, нужно его сверстать в грамотный HTML+CSS. На работу отводится 1 день (сегодня взяли – завтра сдаём). Дизайн очень простой, минималистичный. В макете 14 страниц, но все однотипные (одну сверстали, а остальные – на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик, приятный человек. Работа была несложной и интересной, задачи были обозначены чётко и ясно, оплатил сразу же после выполнения. Сотрудничеством с Романом остался очень доволен, если подвернётся такая возможность, всегда буду рад работать с ним в дальнейшем.
Ответный отзыв
Сделал вёрстку быстро и чётко, с хорошим кодом в результате! Отличный фрилансер.