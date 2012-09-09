Композитор,аранжировщик.

Муз.школа 6 классов(аккордеон).2008г - Окончил Мурманское Музыкальное Училище получил специальность(артист оркестра,

ансамбля,преподаватель игры на аккордеоне,концертмейстер.)Состою в союзе Композиторов Заполярья. 2008-2009г - Работал с хором незрячих.(концертмейстер)Играю в своем Фортепианном трио(рояль)(свою музыку.)Пишу партитуры ,переложения.(скрипка,рояль,аккордеон,вокал)Пишу музыку для кино.(мурманского..)2008-2010г - лауреат международных конкурсов по спец.инструментальное исполнительство

(Болгария,Соединенные Штаты Америки,Германия.)(аккордеон)Звукорежисер,аранжировщик,композитор,ремиксер.Опыт работы на концертах техником,звукорежиссером 5лет.Владелец репетиционной базы .Работаю со многими коллективами разных направлений от метала до

популярной музыки.